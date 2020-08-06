В Минздраве предложили изменить комплектацию автомобильной аптечки с учетом пандемии коронавируса

В аптечке водителя должно быть 15 предметов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут изменить комплектацию автомобильной аптечки. С таким предложением выступили в Минздраве. Предложение оформлено и опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

В "новую" аптечку предложено доложить главные атрибуты пандемии коронавируса: маску и дополнительную пару перчаток на случай, если водителю придется оказывать кому-либо на дороге помощь.

В документе сказано, что маски должны быть "нестерильные трехслойные из нетканого материала с резинками или с завязками". Вместо одной пары перчаток, в комплекте должны быть две пары.

- Так как перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека, оказывающего помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости,- сказано в документе.

Еще одно предложение касается замены бинтов. Из аптечки хотят совсем убрать бинты маленьких размеров, поскольку практической пользы от них мало.

В составе аптечки сейчас 15 предметов, срок хранения которых не должен превышать 18 месяцев.