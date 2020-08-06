Россиянам дали один дополнительный выходной

На диспансеризацию дают дополнительный выходной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 2020 года россияне старше 40 лет имеют право на один дополнительный оплачиваемый выходной. Такие поправки внесли в закон, который вступает в силу с 11 августа.

Правда, освобождение от работы будет считаться легальным, а сам день оплачиваемым работодателем только если потратить выходной на диспансеризацию. Как правильно оформить документы, чтобы в рабочий день отправиться проверять свое здоровье, рассказывал сайт kp.ru.

Начать стоит к записи на диспансеризацию, в регистратуре поликлиники по месту жительства подберут день. На эту дату работник пишет заявление на имя работодателя - нужно объяснить причину отсутствия на рабочем месте, в данном случае - диспансеризация.

Дальше остается пройти обследование и получить справку из поликлиники. Это главное подтверждение того, что вы были именно в поликлинике, а не где-то еще, документ нужно предоставить в бухгалтерию или кадровую службу.