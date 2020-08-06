Видео захвата заложников в банке французского Гавра появилось в Сети

Полиция оцепила территорию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появилось видео из французского города Гавр, где вооруженный мужчина взял пять человек в заложники в банке. Здание оцеплено полицией.

Группа оперативников быстро прибыла на место, банк находится рядом с полицейским участком. Офицеры смогли получить данные о ситуации внутри офиса банка, так как одного из заложников захватчик выпустил. Мужчина вооружен, вероятно, у него при себе есть пояс с взрывчаткой.

Он требует «освободить палестинских детей, несправедливо заключенных в тюрьму в Израиле» и разрешить палестинцам в возрасте до 40 лет доступ на площадь у аль-мечети Акса в Иерусалиме.

В полиции заявили, что захватчик - 34-летний психически больной человек, ранее он проходил лечение. Агентство France Info передает, что одно из его требований - скутер, чтобы сбежать.

Переговоры продолжаются.