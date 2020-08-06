В Китае умер зараженный чумой мужчина

Деревня закрыта на карантин, жителей тестируют Фото: REUTERS

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия от чумы умер один человек. Возраст погибшего представители органов здравоохранения не называют. Известно, что у мужчины была специфическая форма, кишечная чума, с высокой температурой, болями в животе, расстройством желудка.

- Комиссия по здравоохранению города Баотоу заявила, что пациент умер от недостаточности системы кровообращения на фоне инфекционного заболевания "чума кишечного типа",- сообщает Reuters.

Всю деревню недалеко от города Баотоу закрыли на карантин. Жителей проверяют на опасное заболевание, пока тесты отрицательные. Люди принимали по совету врачей лекарства в качестве профилактики заражения от мужчины.

Случай бубонной чумы зарегистрирован в Западной Монголии. Известный доктор Александр Мясников объяснял - случаи заражения людей чумой были и раньше, "болезнь никуда не уходила".

За последние 10 лет – 20 тысяч случаев чумы в мире. С 2009 по 2018 год в Китае зарегистрировано 26 случаев чумы и 11 смертей.