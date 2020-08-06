Госдепартамент США разрешил американцам выезжать за границу

Американцам разрешили выезжать, но напомнили о рисках Фото: Алина НИЗАМОВА

Американцам спустя почти пять месяцев закрытия страны разрешили выезжать за границу. Такое решение приняли в Госдепартаменте США, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Американцам разрешили вернуться к прежним рекомендациях по выезду в другие страны, до ограничений, введенных 19 марта. Правда, теперь многие государства вводят персональные списки для иностранцев, принимают только тех граждан, в странах которых относительно стабильная ситуация с коронавиурсом.

- Это также предоставит гражданам США более подробную информацию о текущем статусе в каждой стране, - говорится в заявлении. -Мы по-прежнему рекомендуем гражданам США проявлять осторожность при поездках за границу из-за непредсказуемого характера пандемии.

США считаются самой пострадавшей страной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова до выборов 3 ноября.