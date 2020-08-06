Госдепартамент США разрешил американцам выезжать за границу

Американцам разрешили выезжать, но напомнили о рисках
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Американцам спустя почти пять месяцев закрытия страны разрешили выезжать за границу. Такое решение приняли в Госдепартаменте США, заявление опубликовано на сайте ведомства.
Американцам разрешили вернуться к прежним рекомендациях по выезду в другие страны, до ограничений, введенных 19 марта. Правда, теперь многие государства вводят персональные списки для иностранцев, принимают только тех граждан, в странах которых относительно стабильная ситуация с коронавиурсом.
- Это также предоставит гражданам США более подробную информацию о текущем статусе в каждой стране, - говорится в заявлении. -Мы по-прежнему рекомендуем гражданам США проявлять осторожность при поездках за границу из-за непредсказуемого характера пандемии.
США считаются самой пострадавшей страной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова до выборов 3 ноября.