Захватчик банка в Гавре освободил часть заложников

Захватчик все еще не задержан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Захватчик банка во французском Гавре отпустил еще двух заложников. В здании, оцепленном полицией, с ним остаются еще три человека.

Когда вооруженный мужчина только ворвался в офис банка, внутри было семь человек. Двух, мужчину и женщину, он освободил практически сразу. Пятеро оставались в качестве заложников. Пока не ясно, по какой причине он отпустил еще двоих.

France Info сообщает, что один из освобожденных, 53-летний мужчина, смог вырваться и убежать, он был первым, кто спасся.

Захватчик охотно идет на контакт с полицией, его личность установлена - это 34- летний мужчина с судимостью за хищение, он в списке пациентов клиники людей с психическими расстройствами. Через журналистов мужчина передал, что хочет освободить палестинских детей в Израиле и просит разрешить молодым людям молиться на площади у Мечети аль-Акса в Иерусалиме.

У полиции он уже потребовал скутер, чтобы сбежать.