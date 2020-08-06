ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса

После разрешения Минздрава начнется массовый выпуск препарата Фото: REUTERS

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса - Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg . Препарат способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм, так называют опасную реакцию иммунной системы, возникающую на 8-10 день болезни у некоторых пациентов. Именно "цитокиновый шторм" чаще всего убивает пациентов с коронавирусум,

- Это полностью отечественная разработка, – сказано в сообщении в ФМБА России. – Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину.

Коротко препарат называется "лейтрагин", наиболее эффективен он не в форме таблеток, а как ингалятор. После получения разрешения Минздрава начнется массовое производство лекарства, а дальше "лейтрагин" поступит в больницы, где с его помощью врачи смогут бороться с тяжелыми формами коронваиурса.