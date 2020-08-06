Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым планируют 11 августа узнать о компенсации

Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Защита потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова планирует 11 августа заявить гражданский иск и указать, какой требует компенсации, сообщает РИА Новости. Это будет третье судебное заседание.

Ранее озвучены результаты экспертизы - в крови актера на момент ДТП обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Очевидцы аварии сообщили, что в его машине никого не было, кроме водителя. Это подтвердил и сам Михаил Ефремов на записи, сделанной после происшествия.

Семья погибшего в аварии на Садовом Кольце Сергея Захарова заявляла, что им не нужны деньги, единственное, чего они хотят добиться - справедливого наказания для виновника. Михаил Ефремов через своих адвокатов предлагал материальную помощь родственникам погибшего, объяснял - это не попытка откупиться, а попытка искупить. Но те отвергали предложения.

Однако, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил - такие требования будут сформированы, но уже в суде. Речь может идти о рекордной сумме в 40 миллионов рублей.