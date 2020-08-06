Задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте

Ущерб оценивается в 15 миллиардов долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта, допрошены 18 человек из совета администрации порта. Их расспросили, кто проводил ремонт в ангаре, где хранилось селитра, взорвавшаяся 4 августа. Взрыв был такой силы, что уничтожены полностью или разрушены частично здания в 10 километрах от эпицентра.

Канал Al Jazeera сообщает, что армия будет следить за домашними арестами портовых офицеров, которые были ответственны за хранение и охрану в порту Бейрута с 2014 года.

Жители остались без жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный банк Ливана приказал заморозить счета руководителей порта Бейрута и ливанской таможни.

Больницы переполнены, работают полевые госпитали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ливана предоставило следственному комитету четыре дня, чтобы определить виновных в взрыве. Число погибших увеличилось до 157, раненых - до 5000.

Ущерб от взрыва оценивается в 15 миллиардов долларов. Россия, Израиль, Турция, Франция и другие страны оказывают помощь Бейруту.

Помощь Бейруту оказывают многие страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ООН выделяет 9 миллионов долларов на помощь больницам пострадавшего города.