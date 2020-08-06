Twitter вводит маркировку аккаунтов ряда чиновников и государственных СМИ

Американская компания Twitter сообщила о вводе некоторых изменений. В этот раз специалисты решили добавить специальную маркировку.

Сообщается, что теперь страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совета безопасности ООН, теперь будут иметь отметки. Об этом говорится в заявлении компании.

- Когда дело доходит до аккаунтов правительств и контролируемых государством СМИ в Twitter, мы пытаемся сделать общение более транспарентным. Теперь мы будем использовать две отдельные метки для таких учетных записей, чтобы пользователи могли с легкостью идентифицировать их аккаунты и сообщения в Twitter, - говорится в сообщении компании в Twitter.