В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 546 человек. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что по мнению экспертов, вторая волна коронавируса будет более массовой, но менее летальной. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, сможет ли сезон отпусков стать причиной новой вспышки covid-19.

По мнению специалиста, это будет иметь какое-то принципиальное значение, потому что сейчас вирус есть везде.

- Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом, - объяснил kp.ru Альтштейн .