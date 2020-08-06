Александр Лукашенко о конкурентах на выборах: А другие будут податливее, другие будут лучше?

Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Лукашенко полагает, что реальной программы у Светланы Тихановской нет.

- Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко стал президентом. Они не знают — а другие будут податливее, другие будут лучше? Своей неуступчивостью я надоел.

Мне Светлану Тихановскую просто жаль. Ее просто впихнули в эту ячейку. Штабы. Вы были на ее митингах? Все говорят «многотысячные". Я хорошо знаком с операторским делом. Да, люди приходят. Но три женщины — что за трехголовый змей? Людям в диковинку. А там еще артист приедет, споет. Важно не это — а с чем люди оттуда уходят? Они написали ей программу — выпускаем политзаключенных и проводим справедливые выборы. Это ее программа. Кругом каша, не продумано. И вертят, вертят пластинку.

Я слишком далек от того, от мысли, чтобы ее (Тихановскую) использовал Кремль. Какие с ней дебаты — в четверг были, она не пришла. Ну о чем бы мы с ней дебатировали? Я знаю возможности не только Светланы — все этой троицы.