"В честь дочери": Сергей Лазарев показал свое новое тату

Сергей Лазарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев показал новую татуировку на своем теле. Поклонники заметили ее на одной из недавних фото исполнителя в Инстаграм.

На снимке видно, что на его руке теперь красуется буква А. Работа, выполненная мастером только в черно-белой цветовой гамме, больше напоминает нечто винтажное, с элементами, похожими на орнамент.

- Новое тату в честь дочи, - подписал Лазарев "селфи".

Ранее сайт kp.ru писал, что артист целый год скрывал от общественности рождение младшей дочери Анны. Для Леры Кудрявцевой Лазарев в передаче "Секрет на миллион" тогда рассказывал, что девочку ему выносила и родила суррогатная мама.

Певец также отметил, что не показывал детей потому, что, как отец, не хотел обрекать своих наследников на постоянную слежку от прессы и поклонников.

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