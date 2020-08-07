"В честь дочери": Сергей Лазарев показал свое новое тату

Сергей Лазарев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Знаменитый российский певец Сергей Лазарев показал новую татуировку на своем теле. Поклонники заметили ее на одной из недавних фото исполнителя в Инстаграм.
На снимке видно, что на его руке теперь красуется буква А. Работа, выполненная мастером только в черном цвете, больше напоминает нечто винтажное, с элементами, похожими на орнамент.
- Новое тату в честь дочи, - подписал Лазарев "селфи".
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