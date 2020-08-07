Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149 человек Фото: REUTERS

Число жертв мощнейшего взрыва в районе порта в Бейруте возросло до 149 человек. Ранее было известно, что в ливанской столице погибли 135 граждан. Об этом 7 августа сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в местном Минздраве.

Напомним, ЧП в Ливане произошло 4 августа. Взрыв оказался такой сильный, что его даже почувствовали на Кипре, а также оценили в 4,5 баллов землетрясения.

Больницы в городе оказались мгновенно переполнены тысячами пострадавших, местный Минздрав уже запросил помощь у Всемирной организации здравоохранения. Медикаменты и хирургические наборы для 500 раненых доставят в город в ближайшее время. Также гуманитарную помощь оказывает Ливану и Россия. Накануне несколько самолетов МЧС доставили в разрушенный взрывом город медикаменты, оборудование и группы специалистов, в том числе и сотрудников Роспотребнадзора.