"Срок годности важен": просроченный чай опасен Фото: Александр ГЛУЗ

Чай, как и любой другой продукт, имеет свой срок годности. Но что с ним случится, если он будет долго хранится?

По словам агронома, специалиста по сельскому хозяйству Владимира Викулова, у чая все зависит от его вида. Однако практически каждый из них может представлять опасность при употреблении напитка с истекшем сроком годности. Об этом эксперт рассказал радио Sputnik

- Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цену. Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая - не больше года. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально, - объяснил агроном.

Чай сам по себе, по мнению Викулова, продукт весьма уязвимый. Он сильно восприимчив к посторонним запахам и уровню влажности.