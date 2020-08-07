В Госдуме предложили освободить от транспортного налога владельцев российских машин

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на отечественные автомобили и направил письмо министру финансов России Антону Силуанову.

В письме Власов отметил, что многие россияне приобретают недорогие отечественные автомобили с небольшим объёмом двигателя.

- Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок, - приводит РИА Новости фрагмент письма.