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В Госдуме предложили освободить от транспортного налога владельцев российских машин

Депутат считает, что такая мера станет поддержкой для граждан и автопрома
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на отечественные автомобили и направил письмо министру финансов России Антону Силуанову.

В письме Власов отметил, что многие россияне приобретают недорогие отечественные автомобили с небольшим объёмом двигателя.

- Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок, - приводит РИА Новости фрагмент письма.