В Ингушетии сняли режим контртеррористической операции

Ликвидированным боевиком оказался уроженец региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Назрани и селе Сагопши Малгобекского района отменили введённый накануне режим контротеррористической операции, сообщил оперативный штаб Ингушетии.

- С 06:00 7 августа 2020 года правовой режим КТО, действовавший 6 августа 2020 года с 22:25 на территории города Назрань Республики Ингушетия, <…> сельского поселения Сагопши Малгобекского района в пределах населенного пункта, а также связанные с ним ограничения отменены, - сказано в заявлении оперштаба.

В обоих населённых пунктах режим КТО ввели ради "пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".

Боевик, который был ликвидирован во время операции, оказался жителем республики. По данным источника ТАСС, он мастер спорта по борьбе, но был дисквалифицирован.

Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов потерь нет.