Роскосмос создаёт технологию посадки космического корабля на астероид

Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о разработке способов посадки космического корабля на астероид. Он отметил, что технологию должны создать до 2030 года.

Рогозин заявил, что сложность заключается в том, чтобы посадить на астероид "не простой космический аппарат, а посадить космический корабль".

- Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать, - рассказал глава корпорации РИА Новости.

Дмитрий Рогозин также сообщил, что Роскосмос начал разработку аналогов советского "Бурана", чтобы заменить им корабли "Союз МС".

- Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы, - также рассказал Рогозин.