Генпрокуратура требует требует изъять 32,5 млрд рублей у Абызова в пользу государства

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России потребовала обратить 32,5 миллиарда рублей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в доход государства, сообщила пресс-служба ведомства.

По вопросу взыскания денег Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний Генпрокуратура обратилась с иском в суд.

- Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, - сказано в заявлении на сайте Генпрокуратуры.