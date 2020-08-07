Лукашенко заявил, что не выдаст Украине задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не рассматривает выдачу Украине задержанных в Минске россиян, пока не будет доказана их вина.

- У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Белоруссии, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина, - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.