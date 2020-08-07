Россиянки стали в три раза чаще увеличивать грудь

Чаще всего просят увеличить грудь со второго размера на четвертый Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За последнее десятилетие число обращений к пластическим хирургам для увеличения бюста выросло в три раза. Чаще всего пациентки мечтают увеличить имеющиеся природные данные на два размера: самый ходовой вариант со второго на четвертый.

Врачи отмечают, что главная причина популярности такой операции - это отсутствие страха перед подобными вмешательствами и минимальный восстановительный период.

- Число пациенток за последние десять лет выросло в три раза. Если 10–15 лет назад после такой операции нужно было долго оставаться в больнице, а на груди было много заметных швов, то сейчас восстановление занимает всего месяц. После этого сложно даже определить, что была операция, - комментирует NEWS.ru Ксения Дельник, управляющий директор Института пластической хирургии в Москве.

Чаще всего женщины решаются на операцию, чтобы привлечь внимание мужчины и выглядеть гармонично.

Пару лет назад ВЦИОМ провел опрос, который показал, что треть респондентов мужского пола считают главным качеством женщины красоту. Только 17% респондентов сообщили, что дама сердца должна быть прежде всего умной.

Подтяжка груди – это вторая по популярности операция, за которой обращаются пациентки. На коррекцию идут после рождения ребенка или резкого похудения.

Набирают популярность и операции по увеличению ягодиц.

- Бывает, что у женщины почти нет ягодичных мышц, так сложилось генетически. Упражнения не помогают, мышечную массу не удаётся нарастить. Тогда мы предлагаем соответствующую операцию, - поясняет пластический хирург Александр Соколов.

А вот клинический психолог и писатель Михаил Хорс настаивает, что размер груди и формы ягодиц имеет далеко не первостепенное значение в семейной жизни. Куда важнее схожие взгляды на жизнь и совпадение характеров.