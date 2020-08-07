Физиогномист объяснила, по каким критериям мужчина выбирает себе пару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Физиогномист Елена Мифф рассказала, как по каким критериям мужчины выбирают себе пару. Если девушка думает, что привлекла спутника своими статной фигурой, то это ошибка – выбор происходит подсознательно и основывается он на чертах лица.

Мужчины тяготеют к дамам, которые визуально напоминают им мать, у женщин обратная ситуация – они ищут в спутнике черты отца.

- Конечно, существует такой момент, как осколки детских травм — что мы можем подтягивать в жизнь людей именно с теми качествами, которых нам не хватало в детстве, - комментирует Пятому каналу эксперт.

Учитывая это, человек ищет пару, обладающую теми же качествами, которые были у родителя.

Первую реакцию на внешность мозг дает за доли секунды, оценивается разрез глаз, форма губ, носа. То есть, естественная красота женщины – и это первый звоночек подсознанию: та самая или нет.

Поэтому важно сохранить естественность, чтобы не стирались грани. Ведь после визита к пластическому хирургу внешность меняется и отсюда ошибки в выборе: черты лица не совпадают с особенностями характера.

- Поэтому девочки, будьте аккуратны с пластическими операциями. Красота, конечно, требует жертв, но чтобы не потерять свою мечту, из толпы чтобы он обратил внимание именно на вас, оставайтесь собой. Будьте естественны! — призвала эксперт.

Ранее физиогномист рассказала, какими чертами отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Оказывается, внешне можно отличить москвичей и петербуржцев.