"На тройку я прожил жизнь": Жириновский пожаловался на отсутствие друзей и любви

Владимир Жириновский оценил свою жизнь и о чём мечтал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил свою жизнь "на тройку" и рассказал, что в его жизни нет хорошей работы, тёплой семьи, хороших товарищей и свободы.

- Всё, что я хотел в жизни, не получилось. <...> Всё, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь, - поделился политик в интервью RT.

Владимир Жириновский рассказал, что мечтал тёплых отношениях и семье, в которой были бы папа, мама и два или три ребёнка. Он также добавил, что хотел бы уходить на работу, прощаясь с женой и детьми, которые бы радостно встречали его по возвращении.

- Не хватает теплоты, семейного уюта, - заключил Жириновский и отметил, что в молодости его поколение не мечтало о многом: "стать начальником отдела — и всё".