В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 187 576

Ещё 1 353 человека выздоровели от коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за прошедшие сутки после лечения от коронавируса выздоровели 1 353 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число выздоровевших в столице пациентов достигло 187 576 человек.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 187 576, - рассказала заммэра.