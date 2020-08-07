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В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 187 576

За минувшие сутки выписались 1 353 человека
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Ещё 1 353 человека выздоровели от коронавируса в Москве

Ещё 1 353 человека выздоровели от коронавируса в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за прошедшие сутки после лечения от коронавируса выздоровели 1 353 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число выздоровевших в столице пациентов достигло 187 576 человек.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 187 576, - рассказала заммэра.