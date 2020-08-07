Falcon 9 со спутниками Starlink произвел старт с мыса Канаверал

Falcon 9 произвел старт 7 августа в 01:12 по местному времени во Флориде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с 10-й по счету группировкой микроспутников Starlink. Пуск произвели в пятницу 7 августа в 01:12 по времени восточного побережья США (08:12 мск), трансляция ведется на сайте компании.

Пятьдесят семь спутников Starlink выйдут на орбиту вместе с двумя спутниками компании BlackSky. Запуск откладывался несколько раз.

Сеть Starlink нацелена на обеспечение доступа в интернет пользователей на всей планете. Это будет происходить за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет (1 Гбит/с), что соответствует формату 5G.

Первыми высокоскоростной доступ в интернет получат жители юга США уже к концу 2020 года. Выведение спутников на орбиту обойдутся компании в $10 млрд.

Ранее в 2019 году на орбиту компания SpaceX запустила 60 спутников. Всего программа будет включать четыре тысячи пятьсот аппаратов.