В России хотят создать спецвклады на недвижимость

В России могут появиться спецвклады на недвижимость, свободные от налогов Фото: Анастасия Осипова

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на недвижимость, и не облагать их подоходным налогом. В своем обращении на имя министра финансов Антона Силуанова депутат отметил, что в настоящее время многие россияне используют банковские вклады и процентный доход с них, как накопительный фонд для покупки жилья в дальнейшем.

«На фоне того, что обеспечение граждан жильем является одной из приоритетных задач государства, прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих ее приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет», — цитирует текст обращения RT.

При этом депутат добавил, что если вкладчик не купит квартиру в течение пяти лет, то будет обязан вернуть государству процентный налог на доход от вклада за весь период.

Напомним, что с 1 января 2021 году на процентные доходы, получаемые от банковских вкладов свыше одного миллиона рублей, будет начисляться налог в размере 13%, передает Москва 24.