Томский губернатор: новый спорткомплекс в Колпашеве будет сдан в октябре 2021 года

В ходе рабочей поездки в Колпашевский район глава Томской области Сергей Жвачкин побывал на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса. Появление ФОК площадью почти в 3 тысячи кв. метров стало возможно благодаря нацпроекту "Демография". Стоимость объекта - 125 млн рублей. Губернатору показали весь проект на бумаге, уделив особое внимание универсальному спортивному залу, которым смогут пользоваться не только воспитанники ДЮСШ им. Оксаны Рахматулиной, но и колпашевцы, увлекающиеся спортом.

На первом этаже центра запланирован спортивный зал, душевые, раздевалки и тренерские комнаты, а также сборно-разборная зрительская трибуна с местами для людей с ОВЗ. Второй этаж включит в себя зал ритмической гимнастики, радиорубку и балкон для зрителей.

Губернатор отвел строителям чуть больше года на окончание всех работ, включая парковку и благоустройство: «Пока стоит погода, завершайте нулевой цикл и приступайте к основному, – сказал Сергей Жвачкин. – Через год, в октябре, будем принимать объект вместе с Оксаной Рахматулиной. Никаких отговорок по срокам не приму, спрос к качеству будет самый строгий».

Сергей Жвачкин подчеркнул, что спортцентр должен быть доступен для всех желающих, от мала до велика. В нем должны проводиться региональные соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу.

"Надо уже возвращать нашему Колпашеву славу спортивного города», - подытожил глава региона.