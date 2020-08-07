Шарм средневековья: в Тоскане из-за коронавируса рестораны продают напитки и еду через «винные окошки»

В Тоскане заработали средневековые окна Facebook @BuchettedelVino

В средневековье использовали сквозные отверстия в роскошных резиденциях, чтобы передавать через них остатки еды рабочему классу. Со временем эти окошки были закрыты и в наше время никак не использовались, а были лишь напоминанием о 17 веке для туристов, возле которой можно было сделать фото. Но с появлением пандемии рестораны и бары сочли, что средневековые традиции неплохо бы модернизировать и использовать элементы старинной архитектуры по назначению. Теперь в Тоскане, можно почувствовать себя по-настоящему в средневековье и приобрести кофе, вино, джелато и апероль через эти окошки.

Об этом говорится на сайте ассоциации Culturale Buchette del Vino.

«Люди могли постучать по маленьким деревянным ставням и получить бутылки вина от итальянских семей, которые до сих пор производят лучшие вина страны», — рассказал президент Culturale Buchette del Vino Маттео Фаглия изданию Insider.

Более того в 1630-х годах Италию охватила эпидемия чумы. И продавцы в целях индивидуальной защиты стали использовать стенные отверстия, чтобы оградить себя от излишнего контакта с прохожими. Подобно ситуации с коронавирусом, продавцы 17 века просили класть деньги на металлический поддон, а после оплаты дезинфицировали руки уксусным раствором.

О «винных окнах» забыли только в 20 веке, а многие из них исчезли после сильнейшего наводнения в 1966 году.

Ассоциацию Culturale Buchette del Vino взяла на себя ответственность сохранить эту уникальную достопримечательность и с 2016 года занимается реставрации винных окон. Их наносят на карту и предлагают для осмотра туристам.

С наступлением пандемии «винные окна» вновь заработали, будто мир откатился на несколько столетий назад.