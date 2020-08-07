В Ростове открывается выставка Меера Аксельрода "Немецкая оккупация"

Выставка графических работ художника Меера Аксельрода "Немецкая оккупация" откроется завтра, 8 августа, в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Работы в экспозиции посвящены трагическим событиям времён Великой Отечественной войны.

Выставка продлится месяц. Её открытие состоялось благодаря помощи фонда Александра Печерского а также историка и коллекционера Ильи Васильева.

Отмечается, что на выставке будут показаны графические работы Аксельрода. Среди них наброски к сериям "Немецкая оккупация" и "Зверства немцев", а также иллюстрации к книгам советских еврейских писателей Нояха Лурье, Ривы Рубиной, Миши Лева и Лейбы Квитко.

- Большое количество законченных вариантов одного и того же сюжета, выполненных в различных техниках, демонстрируют бесконечные поиски наибольшей выразительности образа, - сказано в заявлении на сайт Министерства культуры Ростовской области.

Меер Аксерольд создал порядка шести тысяч картин, некоторые из которых хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.