Роман Вильфанд рассказал, сбываются ли народные приметы о погоде

Синоптики прокомментировали народные приметы о погоде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Гидрометцентре проанализировали научные приметы о погоде. В частности, специалисты изучили вопрос, касаемо народного утверждения «Илья Пророк льдинку в воду бросил», которое свидетельствует о том, что после 2 августа купаться не рекомендуется, ведь вода ближе к осени становится холоднее.

«Мы все известные народные приметы, касающиеся погоды, проанализировали, и пришли к выводу - не сбываются они!», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда «Российская газета».

Эксперт отметил, что ориентироваться правильно на погоду за окном, а не на приметы. Он добавил, что часто в центральных регионах России теплая погода стоит до середины августа, а то и вовсе держится весь месяц. Более того, теплым может быть даже сентябрь, как в последние два года. При этом температура воды сохраняется примерно на том же уровне, что и температура воздуха.

Даже если вдруг резко похолодает, вода так быстро не остынет, утверждает синоптик. Он отметил, что для снижения температуры воды необходимо, чтобы похолодание задержалось.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о повышенном атмосферном давлении. Специалисты напомнили метеозависимым людям о необходимости соблюдать все предписания врачей, передает сайт argumenti.ru.