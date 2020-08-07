Киану Ривз готовится к съемкам четвертой и пятой части легендарного «Джона Уика»

Киану Ривз снимется в новых сериях о Джоне Уике
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Новость для киноманов. Продюсеры «Джона Уика» обещают, что на экраны выйдет не только анонсированная четвертая, но и пятая часть популярного фильма.
Отмечается, что пятая часть про отчаянного Джона будет последней в серии фильмов. Обе картины будут сняты друг за другом, так как у голивудского актера есть окно для съемок. В данный момент сценаристы работают над литературным материалом.
Студия Lionsgate приняла такое решение после того, как первые три части фильма собрали в прокате 580 миллионов долларов. Выход новых картин запланирован на 2022 год.
Франшиза с Киану Ривзом перерастет также в сериал и женский спин-офф, передает THR.
Чад Стахелски и Дерек Колстад – создатели франшизы, уже определились со своим следующим новым проектом. Им станет ремейк южнокорейской ленты 2010 года "Человек из ниоткуда". Чад Стахелски будет продюсером, а Дерек Колстад напишет сценарий. В настоящий момент вакансия режиссера для проекта открыта.