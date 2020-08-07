В Москве загорелось здание ГИБДД

В Москве на улице Кременчугская, 21 загорелось административное трехэтажное здание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здание ГИБДД загорелось в Москве. Открытое возгорание началось на крыше 1 ОСБ на Коеменчугской, сообщили очевидцы.

Отмечается также, что на место выехали оперативные службы. Из здания эвакуированы уже 20 человек.

- В Москве на улице Кременчугская, 21 загорелось административное трехэтажное здание. Возгорание на кровле, в 12.22 - локализовано, площадь приблизительно 10 кв. м. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в МЧС.