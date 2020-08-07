Собянин: Малый и средний бизнес – основа экономики Москвы

Власти Москвы расширили программу субсидирования бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сравнению с мартом, когда власти Москвы ввели режим самоизоляции, оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке достиг 95%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём сайте.

Собянин также заявил, что малый и средний бизнес - основа экономики Москвы. 2,7 миллионов человек в столице работают на 776 тысячах небольших предприятий. Деятельность этих организаций составляет более 20% бюджета Москвы.

Мэр также отметил, что от пандемии коронавируса пострадали все отрасли экономики города, но тяжелейший урон понесли предприятия малого и среднего бизнеса.

- В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей, - заявил Собянин.

По словам мэра, запущенную в апреле программу "13 субсидий" решили расширить. Теперь участвовать в ней смогут предприятия из сфер образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В перечисленных отраслях работают 28 тысяч компаний.

Программа "13 субсидий" компенсирует предпринимателям покупку оборудования, экспорт их продукции и продвижение онлайн. Подать документы для участия в программе можно полностью дистанционно.

- За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели, - добавил Собянин.

Мэр отметил, что восстановление докризисного уровня спроса и доходов может занять несколько месяцев или даже лет. Власти Москвы решили создать меры поддержки, чтобы предприниматели смогли сохранить в таких условиях своё дело.

- Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет. <...> То есть реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых, - подчеркнул градоначальник.