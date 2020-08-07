В МВД объяснили, как будут заменять автомобильные номера

Вступивший в силу национальный стандарт на номера транспортных средств не предусматривает обязательной смены автомобильных номеров водителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый национальный стандарт номеров транспортных средств не означает обязательную смену старого номерного знака, сообщили в МВД России. Установка государственных регистрационных знаков будет проходить только по желанию автовладельца или при необходимости.

Установка автомобильных номеров новых размеров и формы нужна для водителей японских и американских машин. Номера новых размеров будут устанавливать только в задней части автомобиля. Спереди останутся номера стандартного размера.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Регистрационные знаки нового формата теперь доступны мотоциклистам и владельцам американских, а также праворульных японских автомобилей и машин с нестандартным местом крепления регистрационных знаков.