В "Роснефти" назвали провокацией заявления о причастности сотрудника компании к задержанным в Минске россиянам

Роснефть опровергла информацию о том, что их сотрудник вербовал бойцов ЧВК "Вагнер"

Все упоминания о причастности компании "Роснефть" к вербовке задержанных в Минске россиян являются вымыслом и провокацией, заявили в пресс-службе корпорации.

- Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты Компании. Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с Компанией никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения, - сказано в сообщении на сайте Роснефти.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что задержание в Белоруссии 33 россиян оказалось провокацией спецслужб Украины. Вербовку проводил подставной полковник, пригласивший охранять нефтяные объекты в Сирии. Фальшивые договоры с ними оформили на бланках с поддельными печатями и логотипами "Роснефти". Подписал их якобы директор белорусской компании «РН-Запад» Сергей Рустамов (который в тот момент уже там не работал). Как удалось выяснить kp.ru, и сама подпись была подделана.

Напомним, 29 июля 33 россиянина задержали в санатории под Минском. Власти Белоруссии заявили, что они - бойцы частной российской военной компании, их обвиняют в попытке дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Российские власти предположили, что задержанные использовали Минск, как хаб, чтобы вылететь в зарубежную страну.