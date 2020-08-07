Четыреста кустов конопли уничтожили полицейские в Талдоме

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Полицейские сожгли 400 кустов дикорастущей конопли в Талдомском районе Московской области.

Оперативно-профилактические мероприятия, направлены на ликвидацию незаконных посевов и очагов дикорастущих наркокультур. В их число входит мак и конопля.

«Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Талдомскому району в ходе рейда недалеко от д. Утенино обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские ОМВД России в Талдоме находят и путем скашивания, а в последствии сжигания, ликвидируют канабис.

Госдума одобрила закон о повышении штрафов за пропаганду наркотиков в России. Так, для физических лиц сумма может составить от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических до 1,5 миллионов рублей.