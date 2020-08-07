Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка

В США намерены лишить недвижимости компании, связанные с Коломойским Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды из-за покупки украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, штат Техас. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Правоохранительные органы США считают, что Коломойский купил её на незаконно выведенные из принадлежащего ранее Коломойскому Приватбанка.

В Минюсте считают, вывод нескольких миллиардов долларов начался в 2008 году, а закончился в 2016 году только из-за национализации Приватбанка. Также утверждается, что бизнесмены с помощью нескольких офшорных компаний передавали деньги в США, где их через фонды отмывали компаньоны Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер под общим названием "Оптима". На эти деньги были куплены офисный центр в Техасе и бизнес-центр в Кентукки.

Расследовать это дело будут ФБР, Таможенная служба США и прокуратура.