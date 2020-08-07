В России рассматривают закон о выплатах гражданам с доходом ниже прожиточного минимума

В Думу внесли законопроект о дополнительных выплатах россиянам с доходом ниже минимума Фото: "КП" Архив

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о финансовой помощи россиянам, оставшимся без работы во время действия режима повышенной готовности и для тех, чей доход стал ниже прожиточного минимума.

С предложением выступили депутаты "Справедливой России".

- По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе, - заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Миронов также отметил, что работу во время пандемии коронавируса потеряли сотни тысяч россиян, и многие "зависят от социальных выплат".

- Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия, - заключил лидер партии.

Документ предполагает внесение поправок в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".