Путин позвонил Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщили в Кремле.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.

- Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, - сказано на сайте Кремля.

В заявлении пресс-службы также написано, что Москва заинтересована в том, чтобы сохранить ситуацию в Беларуси стабильной, а также в том, чтобы президентские выборы прошли спокойно.

Напомним, 29 июля в пригороде Минска задержали 33 гражданина России. Власти Беларуси заявили, что задержанные россияне - бойцы частной военной компании "Вагнер" и прибыли в Минск для дестабилизации внутриполитической ситуации.