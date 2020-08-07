Актер, игравший кучера для исторического проекта, погиб на съемках

67-летний Юрий Баринов погиб во время съемок Фото: СОЦСЕТИ

В музее-заповеднике Горки Ленинские во время съемок погиб 67-летний мужчина. Юрий Баринов управлял каретой с лошадьми, когда произошло ЧП.

Как сообщает сайт mk.ru, съемки велись для проекта в социальной сети «Аккаунты великих». Съемочная группа находилась в заповеднике 6,7 августа.

По сценарию двое героев должны были ехать в карете и изображать стрельбу на ходу. Управлял экипажем Юрий Баринов.

Он опытный конюх с антуражной внешностью не первый раз попадал в кино. Его знают во многих конных клубах, как отличного специалиста. А этот раз Баринов прибыл на площадку, чтобы сопровождать лошадей Глорию и Баргузина, которые принадлежат КСК «Глория».

Животные тоже имеют внушительный опыт работы в кадре, поэтому никак происшествий никто не ожидал. Но в момент движения, колесо кареты попало в дренажный слив, в конце которого была возвышенность.

Прокатившись по углублению, карета завалилась на бок. Актеры, сидящие внутри, не получили серьезных повреждений. А вот кучер – Юрий Баринов – сильно ударился головой об асфальт. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, подтвердила случившееся. По данному факту организована проверка, сотрудники выехали на место происшествия.

Известно, что у погибшего остался взрослый сын. На площадке после ЧП были отменены съемки с лошадьми.