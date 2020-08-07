Президент Ливана сообщил о новых версиях причины взрыва в Бейруте

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причастность внешних сил к случившемуся в Бейруте взрыву не исключена. Возможно, была использована ракета или бомба.

- Причина взрыва ещё не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы, или при другой деятельности, - передал слова президента ливанский телеканал MTV.

Мишель Аун также отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Франция не сможет передать снимки, Ливан попросит их у других государств.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Склад был конфискован таможенными службами в 2015 году.

Взрывная волна разрушила сотни домов вокруг, выбила стёкла и повредила автомобили. Погибшими найдены уже 154 человека, из них 10 - спасатели, работавшие на месте взрыва. Пострадали более пяти тысяч человек. Больницы Бейрута и окрестностей переполнены, в городе объявлен режим чрезвычайного положения. Положение ухудшается тем, что в стране продолжается пандемия коронавируса.

Россия направила в Бейрут пять самолётов МЧС, российские сотрудники ведомства помогают в поисково-спасательных операциях.