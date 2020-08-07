Состояние Цукерберга превысило 100 млрд долларов

Цукерберг за прошлый год заработал $22 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние основателя американской компании Facebook Марка Цукерберга перешагнуло порог в $100 млрд. Данные рейтинга миллиардеров, предоставило агентство Bloomberg.

Имя Марка Цукерберга стало третьим в списке людей, чье состояние превысило $100 млрд. Лидерами среди миллиардеров являются глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, чей капитал ровняется $190 млрд, и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с суммой в $120 млрд.

Предоставленные Bloomberg данные гласят, что за 2020 год Цукерберг заработал более $22 млрд.

Напомним, что будучи студентом Гарварда 4 февраля 2004 года Цукерберг создал Facebook вместе со своими однокурсниками. Более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц используют один из сервисов компании. Социальные сети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger являются одними из самых популярных на планете.