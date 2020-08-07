Мишустин создаёт комиссию по русскому языку

В правительстве РФ создадут комиссию по русскому языку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России создаёт комиссию по русскому языку, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он также отметил, что комиссия проведёт экспертизу правил русской орфографии и пунктуации и займётся концепцией государственной языковой политики.

- Наша задача – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься Правительственная комиссия, - приводит слова председателя правительства пресс-служба.

Кроме того, комиссия призвана определить единые требования к созданию словарей, справочников и грамматики, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Мишустин также отметил, что комиссия должна взять под контроль вопрос подготовки специалистов в области русского языка и добавил, что правительственная комиссия создана по поручению президента России Владимира Путина.