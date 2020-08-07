Российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика США в районе Черного моря

Российский Су-27 перехвалил американский самолет-разведчик США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Черным морем 7 августа российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США. В ходе операции самолеты-разведчики повернули от российских границ, сказано в релизе Национального центра управления обороной РФ.

Средства контроля засекли приближающиеся к границе РФ две воздушные цели. Было принято решение поднять в воздух истребитель Су-27 Южного военного округа.

Экипаж Су-27 идентифицировал цели "как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", сказано в релизе.

Команда Су-27 не допустила американские разведчики к границам России, после чего вернулась на аэродром базирования.

Российская команда выполнила полет с учетом всех международных правил, отметили в Национальном центре, сообщает РИА Новости.

Напомним, что это не первая попытка иностранных самолетов провести разведку над территорией РФ. Месяцем ранее российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США. А чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.