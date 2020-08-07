Опрос: более половины россиян доверяют Путину Фото: REUTERS

Более половины жителей России (56%) доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами фонда «Общественное мнение».

Согласно данным исследования, в которым приняли участие более четырех тысяч россиян, скорее не доверяют главе страны 32 процента, а еще 11 процентов затруднились ответить. Эксперты фонда объяснили, что показатели опроса округляются, поэтому сложение целых процентов может показывать результат в 101% или 99%.

Около 60% опрошенных считают, что Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратное мнение выразили 27 процентов, еще 13 – затруднились ответить.

Работу правительства государства положительно оценили 38 процентов, 45 процентов оценили работу кабмина плохо. Работу главы российского правительства Михаила Мишустина хорошо оценили 45 процентов опрошенных, 20 процентов – плохо, 35 процентов не ответили на вопрос.

Респондентов также попросили представить, что в ближайшие выходные пройдут выборы в Государственную думу РФ. 29% жителей страны проголосовали бы за «Единую Россию», 12% - за партию КПРФ, еще 12% выбрали бы ЛДПР, свой голос «Справедливой России» отдали бы 5%, а за иную партию проголосовали бы 15%. Всего лишь 7 процентов опрошенных не пошли бы на выборы.