Украина передала России список лиц для взаимного освобождения Фото: REUTERS

Украина передала Москве перечень заключенных лиц, удерживаемых на территории России, с просьбой об их освобождении и ожидает решения в ближайшее время. Список включил в себя в общей сложности 22 крымских татар, сообщила 7 августа, в пятницу, пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

- В последнем разговоре с российским главной Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, - говорится в заявлении.

По словам главы офиса Андрея Ермака, данный список уже передали российской стороне, а Украина ожидает решения этого вопроса в ближайшее время. Зеленский, в частности, попросил освободить арестованного в Крыму Руслана Сулейманова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора мировые лидера также обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.