В TikTok отреагировали на закон США о мерах против компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В компании TikTok отреагировали на указ американского президента Дональда Трампа, согласно которому компаниями США и частным лицам в американской юрисдикции запрещается проводить какие-либо сделки с китайской организацией ByteDance, владеющей соцсетью, и ее дочерними предприятиями. Об этом 7 августа говорится в сообщении представителей компании на официальном сайте.

- TikTok никогда не делился пользовательскими данными с властями Китая и не подвергал цензуре контент по их запросу, - подчеркивается в сообщении.

Специалисты компании заявили, что указ Трампа создает угрозу подрыва доверия мирового бизнеса к приверженности Соединенных Штатов принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении многих лет.

Напомним, что в своем указе американский лидер подробно объяснил гражданам Штатов всю «опасность» TikTok. Закон вступит в силу через 45 дней.