На упаковки фастфуда предлагают наносить предостерегающие надписи Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Валерий Елыкомов уверен, что на упаковках с фастфудом должны появиться предостерегающие надписи, по типу тех, что расположены на пачках сигарет и этикетках спиртных напитков.

Только на упаковках с гамбургерами и картофелем фри стоит указывать, что «неумеренное потребление этого продукта вызывает ожирение».

Депутат уверен, что наши потребители даже не представляют масштаб угрозы, когда употребляют в пищу данные продукты. Тревожные надписи смогут предостеречь россиян, а размещать их стоит не только на упаковках с фастфудом, но и на газировке.

- В рекламе должно быть четко прописано, содержит конкретный продукт пальмовое масло или нет, заявил Валерий Елыкомов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Какая еда нас убивает?».

Отмечать особыми знаками нужно гамбургеры, чипсы, кока-колу и прочие вредные продукты, уверен парламентарий.

- Нужно поднять данный вопрос и добиться, чтобы в обязательной маркировке указывалось, что неумеренное их потребление вызывает ожирение и нарушение функций сердечно-сосудистой системы, — цитирует слова парламентария ФАН.

Тем временем, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что число детей, страдающих сахарным диабетом, постоянно увеличивается. Зачастую, проблемы со здоровьем провоцирует неправильное питание, пишет газета "Известия".